Všude bláto. Video ukazuje pohyb Ukrajinců na okupovaném břehu Dněpru

Dokládají to i záběry zveřejněné na sociální síti X účtem Ukraine World, který sleduje dění na Ukrajině. Stejné záběry sdílel i účet Ukrainian Front, který dlouhodobě a poměrně spolehlivě válku monitoruje.

Na videu jsou vidět ukrajinské jednotky, které se za pomoci malých gumových člunů přesouvají na druhý břeh u zmíněné obce Krynky. Podle všeho nejsou příliš početné a jsou velmi rozptýlené. Nemají tedy sílu na to zcela zabezpečit předmostí na druhém břehu, zároveň ale nepředstavují dobrý cíl pro ruské dělostřelectvo či letectvo.

Britské ministerstvo obrany už dříve upozornilo, že Rusové se v bojích u řeky Dněpr dostávají pod ukrajinský tlak. Podotklo, že udržení levobřežní části Chersonské oblasti je přitom jedním z hlavních cílů ruské armády na Ukrajině. Pokud by ji ztratilo, mohlo by to ohrozit zásobování okupovaného Krymu.