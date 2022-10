„Vypnout plyn nám mohou už zítra.“ V Moldavsku Putin narazil na silné ženy

Zatímco na sousední Ukrajinu ruský vládce Vladimir Putin posílá rakety, proti Kišiněvu jako zbraň používá plyn. Ne že by tato taktika nebyla dobře známá i v Česku, které bylo donedávna na ruských dodávkách plynu podobně závislé, jako je Moldavsko. Současná moldavská vláda ale stojí proti agresorovi v první linii a tak trochu obnažená. Nemá na rozdíl od Česka „štít“ v podobě Evropské unie či NATO.

Moldavsko, jedna z nejchudších a nejzranitelnějších zemí Evropy, ale má do Unie namířeno. Spolu s Ukrajinou získalo letos na jaře, v zásadě v důsledku ruské války, status kandidátské země EU. To není málo.

„Vypnout plyn mohou Rusové každý den. Každý den se budíme s tím, jestli to bude dnes, nebo zítra“ popisuje jiná vlivná moldavská politička, předsedkyně výboru pro zahraniční a evropské záležitosti zdejšího parlamentu Doina Ghermanová.

Moldavsko se třicet let po rozpadu Sovětského svazu ještě před invazí na Ukrajinu ocitlo v historické konstelaci. Dvoje volby po sobě v letech 2020 a 2021 – prezidentské i parlamentní – vyhrála liberální strana spojená se silnou osobností zdejší hlavy státu Maii Sanduové.

Výsledkem je vedení země, které zvědavě pozoruje celá Evropa. Stojí na silných ženách, a to nejen na zmíněné prezidentce Sanduové, jež se pyšní titulem z Harvardu, a premiérce Gavrilitaové. Další silnou postavou je ministryně vnitra Ana Ravencová.

Skromného zastoupení žen na nejvyšších politických postech v Česku si často všímají i v zahraničí. Ale věci se mění. Do Sněmovny proniklo historicky nejvíc žen.

Dalším problémem je šíření ruské propagandy a dezinformací – její prostupnost moldavskou společností usnadňuje fakt, že ruština je tu vedle rumunštiny druhým jazykem, který přežil konec sovětských časů. Moldavsko má navíc na svém území ruské vojáky – a to v separatistickém proruském Podněstří.

„Paní premiérka šla rovnou k věci. Obávají se nadcházející zimy, každý den se modlí za lepší počasí a za to, aby byly nadále schopné fungovat místní podniky. Snaží se také velmi šetřit. I když nejsou ještě členskou zemí EU, naše pomoc je tu potřeba,“ řekla Pekarová Adamová po jednání s premiérkou.

Panují obavy, že Moskva chce získat pozemní přístup do Podněstří, separatistické oblasti v Moldavsku, kterou Rusko od devadesátých let prakticky také okupuje.

Česká republika Moldavsko coby strategicky položenou zemi dlouhodobě podporuje – patří k šestce prioritních zemí české rozvojové pomoci. Teď s akcelerovaným jednáním o vstupu do EU se otevírají další kapitoly spolupráce. Moldavsko by se mohlo učit například ze zkušeností i chyb českého čerpání evropských fondů.

„Vidím otevřenost poučit se z naší zkušenosti. Konkrétně pan předseda parlamentu se mě ptal na zkušenosti s kohezními fondy, čeho se vyvarovat, jak to udělat, aby byly férové a tyto peníze byly transparentně alokované,“ dodává Pekarová.

Prestižní akce se má odehrát na jaře. Do toho je ale ještě daleko. Nejen sami Moldavané, ale i prozápadní moldavská vláda bude muset přežít zimu. Už nyní čelí protestům kvůli rostoucím cenám. A to ještě nezačala topná sezona.

„Je to státní společnost, která má obrovský geopolitický přesah. Jejich kroky jsou motivované politicky, nikoli ekonomicky. Cílem je destabilizovat situaci v Moldavsku a zvrátit naše evropské směřování. To vidíme. Odpovídáme velmi jasně. Během posledních dvou voleb občané Moldavska učinili jasnou volbu a my musíme pokračovat v naší cestě,“ řekl Seznam Zprávám.