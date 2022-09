Vyrobeno v Číně. Pentagon kvůli součástce nepřebírá další stíhačky F-35

Letoun F-35 je podle odborníků budoucností armádního letectví. Tyto radarem obtížně zjistitelné stíhačky páté generace si chce pořídit i Česká republika. „Je to důležité i proto, že letectvo dostane to nejlepší, co je v současné době na trhu. F-35 je nejlepší současný západní letoun, který se dá koupit,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy vojenský analytik Jiří Vojáček.