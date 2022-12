Video: Z ruské lodi ve vesmíru tryskala kapalina

Kamery na ISS ve středu zaznamenaly silný proud tryskající ze stanice do volného vesmíru. NASA následně informovala o „významném úniku neznámé látky“. Podle nejnovějšího vyjádření Roskosmosu šlo o chladicí kapalinu.

Americká i ruská vesmírná agentura uvedly, že nikomu z posádky ISS se nic nestalo a nehrozí jí žádné nebezpečí. Roskosmos kvůli poruše zrušil plánovaný výstup do vesmíru, při kterém měli kosmonauti Dmitrij Petelin a Sergej Prokopjev přenést chladič do modulu Nauka.

Jak závažná porucha je, se zatím neví.

Ruská agentura TASS oznámila, že kosmonauti v Sojuzu zaznamenali pokles tlaku v chladicím systému, všechny systémy na vesmírné lodi i stanici ale mají fungovat normálně. K úniku mělo dojít kvůli poškození vnějšího pláště lodi.

Roskosmos zatím neuvedl, jestli bude potřeba zásadnější oprava. Situaci podle TASS vyhodnocují experti v Moskvě i kosmonauti, „rozhodnutí o dalším postupu“ má padnout až posléze.

Na ISS je momentálně sedm lidí. V Sojuzu, který je v tuto chvíli jedinou lodí kotvící na ISS, měli domů letět tři z nich – Rusové Petelin a Prokopjev a Američan Frank Rubio. Jejich návrat na Zemi by měl standardně proběhnout až v březnu.

Na prozkoumání rozsahu poruchy a zjištění, zda je Sojuz bezpečný a letuschopný, tedy zbývá dost času. Pokud by však letuschopný nebyl, pro Roskosmos by to byla velká komplikace – v krajním případě by pro posádku musel vypravit novou loď a té stávající se zbavit.

„Zatím není přesně známo, co se stalo, informací je velmi málo, to video ale nevypadá vůbec hezky,“ okomentoval incident pro Seznam Zprávy odborník na kosmonautiku Milan Halousek. Únik byl podle něj masivní, ale těžko říct, jak dlouho trval, protože video má jen několik vteřin.

Sojuz má podle Halouska dva chladicí obvody a únik z jednoho by neměl ohrozit ten druhý, loď by přitom měla být schopná letět a přistát i s jedním obvodem. Pokud se podařilo (nebo se to povede až v budoucnu) únik zastavit, dá se navíc chladicí kapalina doplnit. Přesto je ale letuschopnost Sojuzu v tuto chvíli otázkou, protože stále není známo, co přesně se stalo.

Posádka na ISS vydrží bez problémů i další měsíce

Co se týče posádky ISS, porucha pro ni podle Halouska neznamená žádnou hrozbu. I kdyby z nějakého důvodu došlo ke zpoždění a původní plán návratu by se nedodržel, není to velký problém.

„Posádka tam může zůstat – s nadsázkou řečeno – donekonečna, zásobovat se totiž může normálně dál. Březnový odlet je naplánován kvůli záruční lhůtě Sojuzu. Ta je stanovena na 210 dní, pak se loď vždy vrací, aby nedošlo k proreznutí nádrží,“ řekl Halousek.

V případě, že by poškozený Sojuz nemohl bezpečně letět na Zemi, musel by podle Halouska Roskosmos zřejmě poslat další Sojuz jen s jedním velitelem, se kterým by se pak mohli vrátit i Petelin a Prokopjev. Pro Američana Rubia už by nezbylo místo a musel by si počkat na další přílet lodi Crew Dragon firmy SpaceX.

Další možností je podle Halouska poslat Sojuz prázdný. Do něj by se vešli všichni, ale vzhledem k častým problémům s automatickým připojováním ruské lodi k ISS není pravděpodobné, že by Roskosmos poslal loď bez pilota.

Když to shrneme, pro posádku by i nejčernější scénář neopravitelné poruchy znamenal, že si při nejhorším někdo z členů pobyde na ISS o něco déle.

Pro Roskosmos by to už však bylo vážnější. Vyslání dalšího Sojuzu by znamenalo další náklady. A pokud by ten poškozený skutečně nešel opravit, muselo by se ho Rusko zbavit (spálilo by ho v atmosféře).

„Je to další malér ruské pilotované kosmonautiky. Nechci malovat čerta na zeď, ale mohl by to být i jeden z posledních hřebíků do její rakve,“ řekl Halousek s odkazem na to, že NASA bude možná už brzy moct využívat k dopravě astronautů na ISS i novou loď Starliner od Boeingu. „Američané budou mít dva dopravní prostředky a na Sojuz nebudou muset spoléhat,“ dodal.