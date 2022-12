Ve vesmíru chce hledat inspiraci pro balet. Kdy Yemi vyletí, je ve hvězdách

Choreograf a producent Yemi Akinyemi Dele, známý jako Yemi A.D., bude členem posádky mise, která se má stát dosud nejvelkolepějším momentem v dějinách vesmírné turistiky. Na palubě lodi Starship vyvinuté společností Space X Elona Muska má Yemi A.D. podle plánu s dalšími umělci strávit týden ve vesmíru a obletět Měsíc.

Všechny náklady uhradí japonský miliardář Jusaku Maezawa, který poletí také. Suma, na které se s Muskem domluvil, je držena v tajnosti.

Svůj výběr osmi členů posádky a dvou náhradníků Maezawa zveřejnil v noci ze čtvrtka na pátek. „Doufám, že všichni vybraní přijmou zodpovědnost, která s cestou ze Země až k Měsíci a zase zpět souvisí,“ řekl.

Podmínky, které měli zájemci o let splňovat, vyjádřil Maezawa poměrně nekonkrétně. Šanci podle něj měl každý umělec nebo člověk, „co dělá něco kreativního“, přičemž záměrem je, aby vybraní lidé po návratu na Zem „pomáhali ostatním a nějakým způsobem přispěli k posunutí společnosti kupředu“.

Český umělec sdělil Seznam Zprávám, že na otázku, podle jakých kritérií Maezawa vybíral, nemůže odpovědět, protože „to ví jen Maezawa sám“. Japonce, který založil největší japonský internetový obchod s oblečením Zozotown, Yemi A.D. prý už několikrát na dálku i osobně potkal a dobře si s ním rozumí. Popsal ho jako „velmi přátelského, vtipného a uvolněného člověka“.

Yemi A.D. má díky projektu velkou šanci stát se prvním českým vesmírným turistou a také teprve druhým Čechem ve vesmíru po Vladimíru Remkovi, který do kosmu vzletěl v roce 1978.

Děti uvidí, že nezáleží na původu

„Jsem opravdu hrdý na to, že jsem byl pro tuto misi vybrán, mám tu čest reprezentovat mé rodné Česko, ale také Nigérii, kde mám kořeny,“ uvedl umělec a dodal, že si moc přeje, aby „především děti a mladí lidé viděli, že nezáleží na tom, odkud jsi a jak začneš, ale jen na tom, kam se rozhodneš směřovat“. Šance zúčastnit se mise s názvem dearMoon je pro Yemiho „důkazem, že jediný limit našich snů je jen naše představivost“.

Vesmír choreografa fascinuje už od dětství. Když se rozhodl usilovat o místo v posádce, věděl prý, že tomu bude muset něco obětovat, přestože si dobře uvědomoval, že to nakonec nemusí vyjít.

„Vzhledem k tomu, že podmínkou přijetí bylo tvořit věci, které posunou společnost kupředu, mohl jsem se naplno opřít do projektů Moonshot Platform, což je globální neziskovka podporující mladé inovátory, kteří řeší udržitelnost a sociální inovace, nebo do premiéry Bohemian Gravity pro Národní divadlo, kde s baletním souborem vyprávíme příběh o hledání svobody,“ řekl Yemi A.D.

Právě tyto projekty umělec zmínil jako příklad něčeho, s čím mu může cesta do vesmíru pomoct, v rozhovoru pro Televizi Seznam. Ještě před tím, než byl vybrán do posádky, si Yemi A.D. představoval, že by mohl udělat Bohemian Gravity „před a po“ své cestě do kosmu.

„Rozdíl dvou děl by ukazoval, co jsem pochopil a co se mi otevřelo během vesmírné cesty. Lidé by mohli vidět obě díla a sledovat ten skok,“ řekl umělec s tím, že rozdíl mezi dvěma balety by představoval svědectví vesmírného vlivu.

„Je to ale jen nápad, může to být nakonec jinak, můžou mě ovlivnit i další členové posádky. Tomu bychom měli zůstat otevření, možná budou ještě důležitější věci, které budeme potřebovat adresovat,“ dodal.

Umělec také prozradil, že v něm představa cesty vesmírem, navíc v pozici člena jedné z vůbec prvních lidských posádek čerstvě vyvinuté lodi Starship, vyvolává i strach. Společnosti SpaceX ale a celému projektu dearMoon věří. „Raketa bude odzkoušená na desítkách a desítkách letů, než si nás do ní dovolí pustit. Lidé ve Space X dělají skvělou práci a za poslední roky to dotáhli dál než kdokoliv jiný. Jusaku Maezawa, který to celé platí, navíc poletí tou raketou s námi, nebudeme žádní pokusní králíci,“ řekl.

Termín mise nejasný

O misi v tuto chvíli není mnoho známo. Otázkou zůstává mimo jiné, kdy k ní dojde - původně se plánoval rok 2023, ale je dost pravděpodobné, že se plán opozdí. Jak upozorňuje server Space.com, možné je i „významné opoždění“, protože loď Starship bude muset misi určitě nejdřív zvládnout bez posádky. Zatím přitom nebyla otestována ani na orbitě Země, natož Měsíce.

První test orbitálního letu se očekává ještě tento měsíc, podle odborníka na kosmonautiku Milana Halouska se ale i tak mise v roce 2023 nedá stihnout. „Nepřichází to v úvahu, Starship není připravený a ti lidé rozhodně nemůžou nasednout hned do prvního letu,“ řekl Seznam Zprávám.

Odborník také připomněl, že Space X už má na Starshipy sjednané další dva kontrakty s NASA a je možné, že ty dostanou přednost. Halousek se proto domnívá, že se mise dearMoon opozdí až o několik let.

Umělec k tomu na veřejnost nechce poskytovat žádné zákulisní informace. Uvedl také, že zatím netuší, jak bude probíhat příprava posádky. Ta by podle Halouska nicméně neměla být náročnější, než tomu bývá například při letech vesmírných turistů na Mezinárodní vesmírnou stanici - jde hlavně o přípravu na orientaci v prostoru a na stav beztíže a zdravotní testy.

V tiskovém prohlášení Yemi A.D. avizoval, že „zve všechny kreativní lidi“ na vesmírnou cestu s sebou. Seznam Zprávám vysvětlil, že tím má na mysli připravovaný projekt, v jehož rámci bude dokumentovat svou účast na misi i přípravy a komunikovat přitom s lidmi.

„Po celou dobu příprav i během samotné cesty budu zaznamenávat a sdílet svůj kreativní proces a osobní trénink. Lidé, kteří se budou chtít připojit, mi v tom budou moci pomáhat a účastnit se různých výzev i rozhodnutí o dalším postupu či tvorbě. Vše je v přípravách a brzy budu sdílet víc,“ uvedl.

Kromě japonského podnikatele a českého choreografa se má mise zúčastnit i DJ Steve Aoki, youtuber Tim Dodd, fotograf Karim Iliya a fotografka Rhiannon Adamová, dokumentarista Brendan Hall, raper T.O.P. a herec Dev Joshi.

Yemi Akinyemi Dele se narodil v Liberci v roce 1981 české matce a nigerijskému otci. Během své kariéry pracoval na choreografiích show a kampaní pro přední světové značky, jako je například Apple nebo Google, a spolupracoval například i s americkým raperem Kanye Westem.

Kromě toho založil produkční firmu JAD Productions a hrál i v několika filmech. Web mise dearMoon ho představuje jako „multidisciplinární kreativní sílu, sociálního inovátora a choreografa, který učí lidí a organizace, jak pracovat s jejich kreativitou“.

Miliardář Maezawa je mimo své podnikání známý jako vášnivý sběratel umění. Do vesmíru už se podíval loni, když na ruské lodi Sojuz přiletěl k Mezinárodní vesmírné stanici, kde strávil několik dní.