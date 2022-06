Zabil vnučku, ale nepamatuje si to. Soud sledovalo celé Japonsko

Začalo to rodinou hádkou, skončilo to tragédií – japonskou teenagerku ubodal k smrti její děda, popisuje CNN na úvod článku případ, „který šokoval národ“.

Došlo k němu už téměř před dvěma lety, v květnu ale začal ostře sledovaný soudní proces, u kterého se 88letý Susumu Tomizawa přiznal, že svou 16letou vnučku zabil. Řekl ale, že si to kvůli Alzheimerově chorobě nepamatuje.

Právníci seniora navrhovali, že by měl Tomizawa být kvůli jeho nemoci zproštěn viny. „Při činu byl smyslů zbavený kvůli demenci a konzumaci alkoholu. Proto popírá vinu,“ citovala právníky americká televize.

K incidentu došlo večer 9. září 2020, kdy se opilý Tomizawa a jeho vnučka pohádali. „Vzal 17centimetrový kuchyňský nůž, vešel do ložnice vnučky a začal ji opakovaně bodat do krku,“ vyslechl podle CNN soud.

Zkušený forenzní psychiatr Jacob Rajesh působící na Singapuru k tomu podle CNN dodal, že v případě osoby s pokročilým stadiem Alzheimerovy choroby „je těžké dopátrat se tomu, co se vlastně stalo“. Otázkou je podle něj i to, jestli je Tomizawa vůbec způsobilý k výpovědi u soudu. „Je taková osoba způsobilá k tomu, aby mohla dávat důkazy a vypovídat o vině a nevině?“ zeptal se.

Soud nakonec rozhodl, že „obžalovaný byl v době činu ve stavu duševního vyčerpání a měl velké potíže soudit, co je správné a co špatné a vyvarovat se zločinu. Nebyl ale v takovém stavu, že by takového úsudku nebyl schopný“. Tomizawa tak byl odsouzen na 4,5 roku ve vězení za vraždu.