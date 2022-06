Fotbalový chuligán, samuraj, šampion. Procházka uhranul svět UFC

Ve studiu sportovní televize ESPN zaznělo, že zápas měl všechno, co chce divák MMA vidět. „Zápas byl šílený. Patřil k těm lepším titulovým zápasům, co jsem kdy viděl,“ řekl americký zápasník Anthony Smith. „Bylo to nahoru dolů, údery, téměř knokaut… Mělo to všechno, co má dobrý zápas mít,“ přitakal Smithovi bývalý MMA zápasník Din Thomas.