Pokud je nutné pro vítězství zemřít… Světová média píší o Procházkovi

Výjimečného českého fightera, který bude bojovat v neděli nad ránem v Singapuru s brazilským sokem, si vybral do hledáčku i nejrespektovanější zpravodajský dům světa, britská BBC, nebo americký sportovní mediální obr ESPN.

„Od chuligána přes samuraje až po vyzyvatele titulu UFC,“ začíná britský novinář Paul Battison svůj rozhovor s Procházkou na první straně sportovní stránky webu BBC. A rovnou o něm píše jako o hvězdě UFC. Narodil se v České republice, přišel o otce v šesti letech, takže mu chyběly autority. Žil život podle svých vlastních pravidel, nevěnoval pozornost radám matky nebo učitelů, až se nakonec zapletl s fotbalovými chuligány, popisuje začátky jeho života.

BBC připomíná, že Procházka našel svou komunitu u příznivců FC Zbrojovka Brno, stále mu však chyběl hlubší smysl. Všechno podle BBC změnila kniha, kterou mu daroval jeho MMA trenér.

Mám rád, když tím mohu někoho inspirovat, protože to bylo užitečné pro mě, a vím, že to pomůže i dalším lidem. Vím, že mnoho lidí hledá účel života, čemu věřit, a toto je vodítkem – všechno to hluboké myšlení. Z těchto otázek vyplývá skutečná motivace pro život. Jiří Procházka

„Byla to Kniha pěti kruhů, duch samurajů a všechny ty myšlenky kolem japonské kultury,“ řekl Procházka BBC Sport. Knihu napsal v roce 1645 legendární japonský šermíř Musaši Mijamoto a pojednává o strategii boje.

„Vzal jsem to za své, a to byl důvod, proč jsem začal takto přemýšlet – číst filozofii a všechny ty knihy kolem boje. Účel je dobré slovo. Změnilo mi to život, protože po smrti otce jsem ve svém životě neměl žádná pravidla. Takže jsem hledal nějaké silné informace a silné myšlenky,“ cituje BBC Sport českého bojovníka.

Po přečtení knihy podle britského webu opustil Procházka fotbalové chuligánství a zaměřil se na cestu samuraje a profesionálního bojovníka MMA. Praktikuje Bušidó – morální kodex samuraje. I účesem, kterému říká „válečné vlasy“, vzdává hold japonským samurajům, vysvětluje BBC Sport.

Při studiu Bušidó si 29letý Procházka osvojil mentalitu učení a naučil se dívat dovnitř sebe sama, aby objevil, co v jeho mysli a duši spočívá. Při hlubším vysvětlování kodexu je však zdrženlivý a dává přednost tomu, aby si ho lidé sami prozkoumali na internetu, pokud jsou zvědaví. Věří zároveň, že světu by prospělo, kdyby toto učení praktikovalo víc lidí.

„Mám rád, když tím mohu někoho inspirovat, protože to bylo užitečné pro mě, a vím, že to pomůže i dalším lidem,“ říká Procházka britskému sportovnímu webu. „Vím, že mnoho lidí hledá účel života, čemu věřit, a toto je vodítkem – všechno to hluboké myšlení. Z těchto otázek vyplývá skutečná motivace pro život.“

Procházka připisuje kodexu Bušidó zásluhu za to, že ho proměnil v bojovníka, kterým je dnes. S 11 umístěními ve 12 po sobě jdoucích vítězstvích si vybudoval pověst jednoho z nejvíce strhujících bojovníků v tomto sportu, vysvětluje čtenářům BBC Sport.

Pokud je nutné v boji o vítězství zemřít, musíte to udělat… Vím, že jsem připraven, on je připraven – ale já budu lepší. Jiří Procházka

„Bušidó je o tom, že v kleci odevzdávám vše, co v sobě mám, to je vše, nic víc,“ řekl Procházka v rozhovoru. „Pokud je nutné v boji o vítězství zemřít, musíte to udělat… Vím, že jsem připraven, on je připraven – ale já budu lepší,“ uzavírá český bojovník v rozhovoru s Paulem Battisonem, expertem na MMA v BBC Sport.

Americká ESPN zase popisuje okamžiky, kdy Procházka odjel se svým trenérem Jaroslavem Hovězákem až do japonského chrámu v Kjótu, aby našel tu správnou inspiraci.

Dal si ruce v bok a ohnul svou 6 stop a 4 palců (193 cm) vytáhlou, štíhlou postavu do luku. Před ním byl šintóistický kněz v bílém rouchu a tradiční černé čepici, zvané tate-eboši, píše Marc Raimondi pro ESPN.

Byl říjen 2019, jen pár dní poté, co Procházka vyřadil Fabia Maldonada na turnaji smíšených bojových umění Rizin Fighting Federation v japonské Ósace. Po boji se Procházka a jeho trenéři vydali vlakem na sever do Kjóta, aby navštívili Sanjusangendo, místo jednoho z nejslavnějších soubojů japonského šermíře a filozofa Musašiho Mijamota. Jeho dnes už notně ohmatanou Knihu pěti kruhů prý Procházka nosí s sebou všude, kam jen to jde, dokonce i do šatny.

Tam před svatyní nabídl šintoistický kněz Procházkovi, stoupenci Musašiho zásad, požehnání. Mluvil pouze japonsky. Procházkův trenér Hovězák označil pohnutý ceremoniál za další mezník na Procházkově válečnické cestě. „Posílilo ho to na jeho cestě,“ řekl Hovězák ESPN. „Pro náš tým to byla silná zkušenost.“

Právě Musašiho zásady Procházku posunuly z divokého chlapíka, který se účastnil pouličních rvaček, byl ve fotbalovém klubu chuligánů doma v České republice,, až po někoho, kdo řídí svůj život kodexem Bušidó, který sahá až k samurajům. Právě tato disciplína ho dovedla až na vrchol slávy UFC, vysvětluje čtenářům ESPN.

„Myslím, že Jiří byl více Japoncem než mnozí z nás tady v Japonsku,“ řekl o Čechovi organizátor zápasů Šingo Kašiwagi.