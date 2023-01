Zabránit „indoktrinaci“. Muž, který může zastavit Trumpa, sbírá cenné body

Své rozhodnutí guvernér hájil tím, že kurz porušuje státní zákon a „postrádá vzdělávací hodnotu“. Pokud by však kurz byl upraven a jeho osnovy by zahrnovaly „historicky přesný obsah“, je možnost jeho schválení stále na stole. Neziskovou organizaci College Board, která na kurzy pro pokročilé dohlíží, o tom úřady informovaly už v první polovině ledna.

Ačkoliv dopis, ve kterém bylo vysvětlení organizaci předloženo, neupřesnil, co přesně má být v obsahu kurzu závadné, guvernérův mluvčí Bryan Griffin v prohlášení pro web CNN uvedl , že kurz „zanechává velké, nejednoznačné mezery, které mohou být vyplněny dalším ideologickým materiálem“, což DeSantis a spol. odmítá dovolit.

Podle College Board zmiňovaný kurz afroamerických studií – stejně jako všechny nové kurzy pro pokročilé – prochází přísnou a několikaletou pilotní fází, v jejímž rámci se shromažďuje zpětná vazba od učitelů, studentů, vědců i politiků. V průběhu procesu se pak rámce kurzů často mění, na vytvoření tohoto programu se ale pracuje již deset let.

„Není to kurz indoktrinace. Moje filozofie vzdělávání je taková, že se učíte, diskutujete a debatujete, abyste lépe porozuměli tomu, co se vám předkládá. Učíme fakta. Nepouštíme se do teorií,“ vysvětlila telefonicky CNN a přiblížila, že kurz není čistě výukou dějepisu, ale zahrnuje i afroamerickou literaturu, umění, vědu, politiku a geografii.