Záchranné akce selhávají. Zavalené indické dělníky se nedaří vyprostit

Indické úřady podle webu BBC varovaly, že 41 stavebních dělníků může v zavaleném tunelu v indickém státě Uttarákhand na severu Indie zůstat uvězněno ještě několik dní, a to i přesto, že záchranné akce již trvají déle než týden.

Ačkoli úřady ujišťovaly veřejnost, že dělníci budou rychle zachráněni, operace se překlenula už do osmého dne. Se zavalenými dělníky se podařilo navázat kontakt záhy po závalu, kolegové jim tehdy skrze malou trubku dokázali dodat kyslík, vodu a potraviny.

Vláda v neděli večer uvedla, že uvedla do pohybu nový „pětibodový plán“, v jehož rámci se do tunelu začne vrtat z nových směrů. Záchranáři se snaží provrtat otvor, kterým by bylo možné protáhnout dostatečně širokou trubku, aby se zavalení dělníci dostali bezpečně ven.