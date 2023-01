Zadlužená Srí Lanka může počítat s pomocí Indie. Teď záleží, co Čína

Ostrovní země minulý rok pozastavila splácení zahraničního dluhu ve výši téměř 7 miliard dolarů, který měla do konce roku 2022 vyrovnat. Celkový zahraniční dluh země činí více než 51 miliard dolarů, z nichž 28 miliard musí být splaceno do roku 2027.

„Je skutečně v zájmu všech věřitelů, aby se Srí Lankou v této oblasti spolupracovali,“ řekl Breuer novinářům. „Pokud věřitelé nebudou ochotni tyto záruky poskytnout, skutečně by to krizi na Srí Lance prohloubilo a podkopalo by to její schopnost splácet dluhy.“