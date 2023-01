„Žádnou amnestii!“ Brazilci chtějí potrestat Bolsonarovy přívržence

O několik hodin později se rozšířilo do ulic nejen Sao Paula, ale i Rio de Janeira. Tisíce lidí vyrazily právě s tímto heslem napsaným na plakátech a transparentech protestovat. Jednak proti příznivcům bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, kteří v neděli zaútočili na vládní budovy v metropoli Brasília, jednak proti těm, kteří takové řádění umožnili.

„Ti, kteří se útoku zúčastnili, musí být potrestáni. Ti, kteří to nařídili, musí být potrestáni, a ti, kteří na to poskytli peníze, musí být potrestáni,“ říká agentuře AP jednašedesátiletá demonstrantka Bety Amin. Na sobě má košili s nápisem „Demokracie“ na zádech. „Oni Brazílii nereprezentují, to my,“ dodává.