Psí nemoc se rychle šíří v USA. Co o ní víme?

První zprávy o respirační chorobě šířící se mezi psy přišly podle amerických médií letos v létě z jediného amerického státu. Před týdnem bylo států s potvrzeným výskytem sedm. A tento týden v úterý už Americká asociace veterinářů (AVMA) hlásí potvrzení rozšíření do 14 států.

Nemoc je podle veterinářů podobná běžných respiračním nemocem psů a nejprve se projevuje kašlem a výtokem z očí. V pokročilejší fázi nemoc podle NBC News přechází do zánětu dýchacích cest, proti kterému nezabírají antibiotika ani žádná jiná dostupná léčba. Následně může dojít ke chronickému i akutnímu zápalu plic, který může vést k úhynu zvířete.

Ani počty případů, ani počty úmrtí nejsou k dispozici. V Oregonu média s odkazem na veterináře a útulky píší o 200 případech nákazy od půlky srpna. Ani to však nejsou oficiální data a z ostatních států podle USA Today konkrétní čísla nejsou vůbec.

Nezdá se ale, že by úmrtí byla častá. Například veterinární patolog z University of New Hampshire David Needle, jehož citují USA Today, uvedl, že zatím ví o úmrtích jen u psů, kteří měli nějaké další zdravotní problémy. Že jsou úmrtí „vzácná“, uvedla také služba pro inspekci zvířat a rostlin spadající pod americké ministerstvo zemědělství.