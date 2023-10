Komentář: Mrtvých lidí je už příliš. Čas zakázat některé psy?

Ženu při běhání v hornorakouské obci Naarn napadl pes plemene americký stafordširský teriér a pokousal ji tak vážně, že svým zraněním na místě podlehla . Majitelka staforda se marně pokoušela zvíře od ženy odtrhnout. I ona při tom utrpěla tak vážná zranění, že musela být převezena do nemocnice v Linci.

Chlapec byl na Petříně na procházce se svou matkou. Kříženec plemen pitbulteriér a american bully na dítě zaútočil a pokousal je na boku a na hlavě. Hoch skončil v nemocnici na operaci, podle jeho matky mu zůstalo 16 jizev. Osmapadesátiletý muž se psem utekl a policii se přihlásil až později. Nakonec šel na deset měsíců do vězení.

Anebo: V Přerově dostal dvouletou podmínku třicetiletý muž obžalovaný z usmrcení z nedbalosti. Jeho kříženec argentinské dogy a stafordširského teriéra zabil roční dítě . Byli spolu s chovatelem v jedné místnosti. Dítě psa zatahalo za ocas, následoval útok. Podle žalobce muž nezajistil dozor nad psem a nezajistil řádný výcvik. Opakuji: Majitel psa, který zabil dítě, dostal dvouletý podmíněný trest se zkušebním odkladem na tři roky. Není to překlep.

Případně: Ženu a jejího labradoodla (kříženec labradora a pudla) na procházce napadl bulteriér . Útok zaznamenala bezpečnostní kamera. Bulteriér nejprve srazil k zemi ženu. Potom se zakousl do krku jejího psa tak silně, že majiteli bulteriéra dlouho trvalo, než se mu podařilo útočící zvíře odtrhnout a zalehnout. Žena vyvázla s poraněním nohy a hlavy. Pes měl silně krvácející rány na krku.

Tak hluboko bych lidem do svobod nesahal. Navíc je známo, že bojová plemena jsou paradoxně nejlepšími společníky mimin a malých dětí obecně. Za podmínky, že jsou neustále pod dohledem a majitel i pes jsou perfektně trénovaní.

Měli by majitelé bojových plemen projít intenzivním tréninkem?

Asi by proto bylo rozumné poučit se v zahraničí a bojová plemena svěřovat jen lidem, kteří projdou intenzivním a dostatečně dlouhým výcvikem (rakouských šest hodin je ale směšných), aby zvíře zvládali i v krizových situacích.

A neškodilo by ani, kdyby při pohybu mezi lidmi měli bojoví psi nejen vodítka, ale i nasazené košíky. Ostatně psí trenér Adam Holeksa, který se výcviku věnuje 16 let, u soudu v petřínském případu řekl, že nejúčinnějším řešením, jak podobnému útoku zabránit, je právě košík. „Pak by z toho byla v nejhorším modřina,“ poznamenal.