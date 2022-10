Záhady Putinova projevu: Údajné útoky na jadernou elektrárnu a plynovod

Konkrétně mělo jít o opakované záškodnické akce ukrajinských služeb proti jaderné elektrárně v Kursku a plynovodu TurkStream, kterým se přepravuje ruský zemní plyn do Turecka a dále do jihovýchodní Evropy. K údajným teroristickým činům přitom Putin neuvedl bližší podrobnosti.

Proti energetickým zařízením a infrastruktuře byly podle Putina spáchány také další útoky, do vzduchu měl být vyhozen jeden úsek plynovodu TurkStream.

List The New York Times s odvoláním na nejmenovaného, vysoce postaveného ukrajinského představitele uvedl, že útok na most zorganizovaly ukrajinské tajné služby.