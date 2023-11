Zelenskyj: Nechceme to dělat jako Rusko, počkáme na F-16

Konflikt na Blízkém východě „odvrací pozornost“ od války na Ukrajině, připustil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že právě to bylo jedním z cílů Ruska, které v únoru loňského roku zahájilo invazi na Ukrajinu.

Zelenskyj také popřel, že by se Ukrajina ve válce dostala do patové situace. „Čas pokročil, lidé jsou unavení… Ale není to patová situace,“ uvedl v sobotu na tiskové konferenci po jednání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.