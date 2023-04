Železnice. Pro Ukrajinu záchrana ve válce

Jak upozornil deník The Guardian, právě vlaky umožnily statisícům ukrajinských žen a dětí uprchnout před konfliktem do zahraničí. Ty, kteří v zemi zůstali bojovat, pak odvážejí z bitev domů, aby mohli trávit čas s blízkými. To má zásadní vliv na morálku, která je na ukrajinské straně dlouhodobě mnohem vyšší než na té ruské.