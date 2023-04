Zemětřesení v Hatay bylo horší než bombardování Drážďan, líčí záchranář

„Když jsem přišel do centra města, zažil jsem opravdový šok. Rozhlédl jsem se kolem a žádná budova nestála, všechno bylo zničené. Nad městem kroužily vrtulníky a na kontrolních stanovištích hlídkovali vojáci,“ líčí své první dojmy sedmadvacetiletý historik a absolvent bezpečnostních studií Osman Çelebi.

V únoru vyrazil jako jeden z koordinátorů pomoci do zemětřesením zasaženého města Hatay (jinak také Antakya či antická Antiochie) na jihovýchodě Turecka. Úkolem jeho týmu bylo přijet co nejrychleji na místo, zmonitorovat situaci a sepsat zprávu, která pomůže najít řešení krizové situace.

Hned první úkol se ale ukázal jako problém. Çelebi přiletěl nejdříve do Gaziantepu, odkud je tamní krizové centrum poslalo do Hataye. „Všechny hlavní i vedlejší silnice vedoucí do města byly zničené, kamiony s humanitární pomocí se tam nemohly dostat,“ líčí záchranář prvotní potíže.