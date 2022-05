Zemřel Andy Fletcher, klávesista a zakladatel Depeche Mode

Fletcherovi se po celou dobu jeho kariéry přezdívalo Fletch. Narodil se v roce 1961 v Nottinghamu a přestěhoval se do Basildonu, kde koncem 70. let založil spolu s Martinem Gorem a Vincem Clarkem skupinu Composition Of Sound. Po přijetí zpěváka Davea Gahana se přejmenovali na Depeche Mode a kvarteto se proslavilo hity jako New Life nebo Just Can't Get Enough.