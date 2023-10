Zemřel bývalý čínský premiér. Pro Si Ťin-pchinga to může znamenat problém

V pátek brzy ráno zemřel bývalý čínský premiér Li Kche-čchiang, který se k moci dostal s příslibem zlepšení situace soukromého sektoru a omezení vlivu státu. Bylo mu 68 let.

Jako premiér mluvil o tom, že by měl trh hrát v ekonomice větší roli, a slíbil soukromým společnostem spravedlivější podmínky. Tvrdil dokonce, že budou mít stejný přístup k půdě, úvěrům a dalším zdrojům jako státní firmy.

Jeho úsilí mělo ale jen omezený úspěch, protože on a jeho spojenci ztratili velkou část svého vlivu. Zastínil je totiž nejvýraznější čínský vůdce za poslední desetiletí – Si Ťin-pching. Ten prosazoval namísto rozvolňování trhu silnou roli státu a jeho přímý dohled na ekonomiku. Tlačil tak silněji ideologii vládnoucí strany než ekonomický růst, o který se Li snažil.

Jeho náhlá smrt může vést k otřesům na čínské poltické scéně. Mohla by nastat podobná situace jako v roce 1989, když zemřel generální tajemník Chu Jao-pan, spekuluje BBC . Truchlení tehdy přerostlo ve známé protesty na náměstí Nebeského klidu.

Do pekingské historie se v roce 1989 zapsaly nejen prodemokratické demonstrace, ale také jejich krvavé potlačení. Hlavní zásah armády proti demonstrantům, kteří několik týdnů v centru města požadovali demokratické reformy, proběhl v noci na 4. června 1989, kdy čínská armáda vyslala do ulic tanky.

Podle některých expertů byl i většinou Číňanů považován za preferovaného nástupce prezidenta Chu Ťin-tchaa. Místo něj se ale do čela dostal jeho konkurent ze soupeřící frakce čínské komunistické strany Si Ťin-pching. Ten podle Wen-ti Sunga, experta na Čínu z Australské národní univerzity, dokázal Li Kche-čchianga a jeho spojence politicky potopit, což se bývalému premiérovi nepodařilo zastavit.

Z funkce premiéra odstoupil teprve v březnu. Po dvou funkčních obdobích mu tak velela ústava. Jeho přítomnost ve vysoké politice je tak pro jeho podporovatele stále čerstvá. Pro část obyvatel je navíc Li symbolem toho, že by se někdy mohlo v Číně vládnout jinak.

S tím nesouhlasí Richard McGregor, vedoucí pracovník pro východní Asii v Lowy Institute v Sydney. Ten pro New York Times uvedl, že „Li Kche-čchiang ve skutečnosti není symbolem minulé reformní éry, jak někteří tvrdí“. Podle něj je právě naopak „symbolem éry Si Ťin-pchinga, v níž byli domnělí reformátoři jako Li odsunuti na vedlejší kolej a zbaveni svéprávnosti“.

„Bez ohledu na to, jak se mezinárodní větry a mraky změní, Čína se určitě více otevře,“ řekl Li v březnu ve svém posledním veřejném vystoupení. „Řeka Jang-c'-ťiang a Žlutá řeka nepotečou pozpátku.“

Po opuštění premiérského křesla sice mohl být zvolen do jiné vedoucí pozice, ale v říjnu byl fakticky vytlačen z 24členného politbyra. Jeho odchod z politiky se tak stal jistotou. Na citlivosti celé situace jen přidává to, že zemřel tak náhle po dostatečně nevysvětleném odvolání ministra zahraničí a obrany.

Li Kche-čchianga sice čeká státní pohřeb, ale spekuluje se, že se mu nedostane většího ceremoniálu. Státní propaganda s jeho osobou bude nakládat velmi opatrně, aby ani trochu nevyvolala sympatický pohled na bývalého premiéra, který by mohl být v rozporu se současnou vládní cestou.

Mnozí Číňané, kteří byli smrtí bývalého premiéra překvapeni, viděli jeho odkaz odlišně. Právník a bývalý investigativní novinář Šen Ja-čchuan, který používá pseudonym Š' Fej-kche, uvedl, že někteří si Li Kche-čchianga – stejně jako on – budou pamatovat pro jeho relativně liberální image a prosazování tržních reforem, píše CNN .

„Problémy v některých oblastech jsou do určité míry větší než šok z pandemie v roce 2020,“ řekl před 10 tisíci účastníky akce. Dodal, že existuje jasná cesta vpřed. To je podle něj větší rozvoj a finanční kapitál z volnějšího trhu, připomíná list The Guardian.