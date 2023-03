Zemřel herec Lance Reddick

Herec Lance Reddick, známý díky roli Cedrica Danielse v seriálu The Wire a díky účasti na filmu John Wick, zemřel. Bylo mu 60 let. „Lance nám bude velmi chybět,“ řekla právní zástupkyně Mii Hansenová.

Záhy se v New Yorku zúčastnil konkurzu u tvůrce seriálu The Wire Davida Simona. Roli tehdy nezískal, ale se Simonem se seznámil a ten ho nakonec o dva roky později obsadil do role policisty Cedrice Danielse, která Reddickovi vynesla slávu.

„Myslel jsem si, že to bude hit, ale nepředpokládal jsem, že to bude trvat tak dlouho, než se to uchytí, nebo že se z toho stane takový fenomén,“ řekl Reddick webu The Guardian o seriálu The Wire.