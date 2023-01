Zemřel Jeff Beck, jeden z nejlepších kytaristů všech dob

Ve věku 78 let zemřel jeden z nejlepších kytaristů všech dob, Brit Jeff Beck. Držitel několika cen Grammy a člen rokenrolové síně slávy posouval hranice blues, jazzu a rock’n’rollu. Zemřel v úterý poté, co se „nakazil bakteriální meningitidou“, uvedla ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na prohlášení Beckových zástupců. Kde přesně zemřel, nebylo jasné.

Později kapelu stejného názvu založil s jinými hudebníky. Ve druhé polovině 70. let začal spolupracovat s Janem Hammerem, s nímž v roce 1980 nahrál desku There & Back.

S novým tisíciletím pak hudebník vplul na vlnu elektroniky, jež mu vynesla třetí Grammy za píseň Dirty Mind z desky You Had It Coming (2001). Posledním studiovým albem Becka byla deska Loud Hailer z roku 2016.