Zemřel patrně nejstarší člověk na světě, francouzské jeptišce bylo 118 let

Ve věku 118 let zemřela francouzská řeholní sestra André, která byla od loňského dubna podle dostupných informací nejstarším žijícím člověkem na světě. Agentuře AFP to dnes večer sdělil její mluvčí. Rekord nejdéle žijící osoby nadále drží jiná Francouzka Jeanne Calmentová, která zemřela v roce 1997 ve věku 122 let.