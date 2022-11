Zemřela zpěvačka a textařka skupiny Fleetwood Mac

Skupina Fleetwood Mac, jejíž název byl inspirován příjmeními jejích zakladatelů – baskytaristy Johna McViea a bubeníka Micka Fleetwooda – vznikla v roce 1967, ale v průběhu let se v ní vystřídalo mnoho členů. Mezi jejich nejznámější písně patří Dreams, Go Your Own Way a Everywhere.