Zlomový bod v anglikánské církvi? Kněží mohou žehnat stejnopohlavním párům

Welby, který je duchovním vůdcem celosvětové anglikánské církve, sdělil, že on sám by žádnému stejnopohlavnímu páru nepožehnal. Čtvrteční rozhodnutí synodu přesto přivítal. „Byla to dlouhá cesta, než jsme se dostali do tohoto bodu,“ uvedl ve společném prohlášení s arcibiskupem z Yorku Stephenem Cottrellem. „Anglikánská církev poprvé veřejně, bez výhrad a radostně přivítá páry stejného pohlaví,“ uzavřel.