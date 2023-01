Napětí v Římě. Pobočník zesnulého emeritního papeže si vyšlápl na Františka

Nemalou pozornost přitahoval ještě za života Benedikta XVI., kterému skoro 20 let asistoval jako osobní tajemník. Když emeritní papež poslední den minulého roku zemřel, vystoupil Georg Gänswein do popředí asi nejvíce ve své církevní kariéře.

Tentokrát se ale arcibiskup Gänswein, který stejně jako Benedikt pochází z Německa, postaral o rozruch hlavně tím, co napsal nebo řekl.

Krátce po pohřbu emeritního papeže, jemuž byl Gänswein až do poslední chvíle nablízku, se objevily v médiích úryvky z jeho nové knihy nazvané „Nic než pravda – můj život vedle Benedikta XVI.“, která obsahuje na vatikánské poměry nebývale otevřené a kritické zmínky na adresu nynějšího papeže Františka.

Předcházel tomu spor o spoluautorství Benedikta na knize kardinála Roberta Saraha, jež se stavěla proti úvahám o rušení kněžského celibátu. Gänswein, kterému tehdy jeho oponenti vyčítali, že Benedikta do kauzy vmanévroval, ve své nové knize popsal, jak mu František kvůli této aféře oznámil, aby „od zítřka nechodil do práce“.

Zesnulý Joseph Ratzinger vynikal jako vykladač Ježíšova učení, řízení církve mu ale bylo spíš cizí. Zůstane zapsán jako první novodobý papež, který odešel do ústraní.

Hlavně italská média v posledních dnech spekulovala, do jaké míry je Gänsweinova mediální „ofenziva“ součástí mocenského souboje mezi Františkem a jeho odpůrci.

Deník La Stampa dokonce s odvoláním na nejmenovaného kardinála napsal , že Gänswein by mohl reprezentovat skupinu konzervativních kleriků, kteří chtějí úřadujícího papeže postupně oslabovat a dosáhnout jeho rezignace.

František už dříve připustil, že by mohl odstoupit z funkce podobně jako Benedikt.

Postupně se ale jejich vztahy zhoršily. Rostoucí napětí zřejmě souviselo s tím, že Benedikt se po své rezignaci v roce 2013 nestáhl úplně do soukromí a občas nechal zveřejňovat stanoviska, která byla vnímána jako pokus o korekci některých Františkových názorů. Vzhledem k velmi pokročilému věku emeritního papeže se množily dohady, do jaké míry jde o aktivitu Benedikta a zda už není pravým hybatelem spíše Gänswein.

Ten se vmanévroval do role jakéhosi Benediktova svébytného mluvčího i proto, že emeritního papeže vždy neúnavně hájil, naposledy během loňského propírání kauzy neřešeného zneužívání mladistvých kněžími v mnichovsko-freisinské arcidiecézi, kterou Benedikt ještě pod občanským jménem Joseph Ratzinger na přelomu 70. a 80. let vedl.

Za sérii výroků však sklidil spíše odmítavé reakce, aspoň v médiích. Například italský arcibiskup Vincenzo Paglia prohlásil , že by bylo „lepší mlčet“ a soustředit se spíše na pravdivý odkaz Benedikta XVI. Svůj odstup od Gänsweinových slov vyjádřili i preláti, kteří se jinak hlásí k Benediktovu odkazu, jako je například šéf konference biskupů USA Timothy Broglio nebo kardinál Georg Ludwig Müller.

Jako arcibiskup by mohl být teoreticky povolán do čela některé z německých arcidiecézí. Předseda Německé biskupské konference Georg Bätzing však na takovou otázku poměrně chladně vzkázal, že to nezáleží na něm, ale na papeži Františkovi.