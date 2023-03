Zprávy z bojiště: Bachmut odolává. Rusko se snaží o obklíčení dalšího města

Zhruba tři desítky střel spadaly do kategorií, proti kterým ukrajinská protivzdušná obrana reálně nemá šanci zasáhnout. Sem patří například po balistické dráze odpalované původně protivzdušné střely systému S-300 nebo také střely Ch-47 Kinžál, které se pohybují až desetinásobnou rychlostí zvuku. Těchto moderních zbraní bylo údajně odpáleno šest. Je to více, než je opravdu potvrzených případů nasazení tohoto typu v dosavadním průběhu války.

Velkých rozvoden s tímto typem transformátorů pro vysoké napětí bylo zasaženo několika, například v Oděse, Charkově či Žytomyru. Ve všech těchto oblastech to způsobilo větší i menší omezení dodávek elektřiny. Například v Charkově světla zhasla jen den poté, co bylo po několika měsících znovu spuštěno veřejné osvětlení.

Na druhou stranu, jak upozorňují odborníci (jeden příklad z twitteru), světla na ulicích neznamenají, že ukrajinská energetika je ve stoprocentní formě. Domácnostem se sice dodávky elektřiny podařilo v posledních týdnech obnovit na 24 hodin denně, ale je to dáno do značné míry tím, že ukrajinská spotřeba elektřiny je nízká, proti předválečným dobám téměř přesně poloviční.

Ukrajinská ekonomika se tedy už jen kvůli nedostatku elektřiny nemůže rozběhnout na plný výkon. To omezuje jak výběr daní, tak možnost výroby či oprav vojenské techniky, a do jisté míry i přepravní možnosti ozbrojených sil.

V jižní části bachmutské fronty mají v posledních dnech iniciativu spíše ukrajinské jednotky. Snaží se invazní síly vytlačit jihovýchodním směrem od silnice T0504 (také H-32 podle jiného značení). Pokud by se to podařilo, do jisté míry by tak bylo možné kompenzovat případné ruské úspěchy na severu a Bachmut nadále bezpečně zásobovat.