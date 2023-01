Zprávy z bojiště: K pádu Bachmutu už nechybí mnoho

Může se zdát dobrým znamením, že poslední podobný útok se odehrál už 14. ledna, ovšem pro těžce zasaženou ukrajinskou energetiku je to malá útěcha. Ani taková doba nestačí na to, aby se stav sítě výrazně zlepšil.

Pro obyvatele Ukrajiny je také nepříjemnou zprávou, že teploty v příštím týdnu mají klesat hlouběji pod nulu. Ne extrémně, jen několik stupňů, ale i to je samozřejmě z hlediska poptávky po elektřině znatelný rozdíl. Z hlediska mužů na frontě pak není ideální, že se budou držet stále v pásmu „vlhké zimy“ (třeba podle armády USA to znamená od -7 °C), takže v zákopech bude vlhko a zima najednou.

Důležitější informací posledních dní tedy je, že ruské velení nadále posiluje severní úsek fronty svými dobrými jednotkami, třeba oddíly 76. gardové divize výsadkových vojsk, které působí právě u Kreminny. Ruští výsadkáři si vedli dobře například u Chersonu a není důvod pochybovat, že podobné to bude i na Luhanské frontě. Ukrajinskou snahu o postup, případně průlom v této oblasti to nepochybně stíží.

Pokud by je ukrajinské jednotky nedokázaly rychle z těchto míst znovu vytlačit nějakým vlastním protiútokem, dobytí města by bylo otázkou času. Jinak řečeno, pád Bachmutu nemusí být nijak daleko. Zvláště pokud se ukrajinské politické vedení a velení rozhodnou raději pro preventivní stažení z města, které z vojenského hlediska dává poměrně velký smysl (a které jim údajně doporučují v poslední době jejich západní spojenci).

Z ruského hlediska by šlo o cenné kilometry. Z této oblasti jsou velmi zranitelné pozemní zásobovací cesty východním směrem dále do Záporožské oblasti a k Chersonu. Preferované ruské zásobovací cesty, především železnice, v této oblasti vedou poměrně daleko od pobřeží a v dostřelu ukrajinských zbraní. Zisk Vuhledaru by je učinil bezpečnějšími.

Z otevřených zdrojů, ke kterým má přístup kdokoliv, odkrývá mimo jiné i ruské válečné zločiny. „To, co my, dělá třeba i ukrajinská armáda,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy novinář Rádia Svobodná Evropa Mark Krutov.

Město samotné ovšem dobyto nebylo. Ruské síly se dokázaly uchytit v zahrádkářské oblasti východně od města a také proniknout z jihozápadu až do samotného města. Ale ukrajinské protiútoky zatím ruské zisky z velké části maří. Z Vuhledaru se tak například ruské jednotky patrně stáhly, síly v kolonii východně od města byly v posledních dnech „přibity“ na místo ukrajinskou palbou. Do města také dorazily ukrajinské posily a v okolí přibylo i dělostřelectvo, snad včetně systémů HIMARS či podobných.

Co je cílem této ruské operace, není jasné. Ukrajinští představitelé a někteří analytici (ISW) spekulují, že hlavním cílem útoků v Záporoží je donutit protivníka, aby posílil tento úsek na úkor jiných částí fronty, třeba Doněcké nebo Luhanské oblasti. V první oblasti by tak ruské síly měly větší šanci na úspěch ve své ofenzivě v okolí Bachmutu i jinde. V Luhanské oblasti by to snížilo tlak na ruské obranné linie.