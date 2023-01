Zprávy z bojiště: Rusko zaútočilo v další části fronty

Elektrárenská soustava je stejně velmi výrazně „v minusu“, a v řadě regionů (třeba Charkovské či Záporožské oblasti) je elektřina k dispozici pouze část dne. Armáda má samozřejmě přednost, třeba v dodávkách generátorů, ale nedostatek elektřiny například ovlivňuje provoz elektrifikované železnice, která do značné míry slouží k přepravě vojenského materiálu.

Při jejím obsazení minulý týden se podle některých blogerů a zpravodajů pokusily hlavní ukrajinské síly čítající zhruba 100 mužů a několik různých obrněných vozidel obsadit i vesnici Kuzemivku . Ta se nachází jen pár kilometrů od Novoselivskeho a především zhruba o 60 výškových metrů níže, takže pro obránce to není nijak příznivá pozice.

K obsazení Kuzemivky nedošlo. Pokud se o to skutečně ukrajinské síly pokoušely, ukazuje to, že ruské síly v této oblasti mají dostatek rezerv. Podle posledních informací skutečně došlo k posílení tohoto úseku ze strany ruského velení. Pokud tedy chtějí ukrajinské síly postupovat dále západním směrem, čekají na ně zřejmě další dobře obsazené obranné pozice a musí počítat s aktivními ruskými protiútoky.

Nejasný je průběh bojů posledních dní v oblasti Kreminny. Jak si možná vzpomínáte, ukrajinské jednotky se pokoušejí toto město obklíčit, situace se zdá být ovšem patová. I v Kreminně je ruských vojáků dostatek na to, aby se nejen bránili, ale také podnikali agresivní protiútoky. Z hlediska geografického se tedy situace zřejmě téměř nezměnila.

Pokud jde o to, kdo má více ztrát a je tedy blíže vyčerpání a případnému zhroucení, to nelze posoudit. Zdá se ovšem, že obě strany mají relativně silné zálohy, a tak by nějaký rychlý vývoj byl překvapením.