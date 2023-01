Ukrajina bude potřebovat celou další armádu. Specialisty na duševní šrámy

Asi čtvrtina ukrajinské populace se v důsledku války může potýkat s psychickými problémy. V prosincové zprávě to uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO).

„WHO odhaduje, že až 10 milionů lidí je ohroženo určitou formou duševní poruchy, od úzkosti a stresu až po závažnější stavy,“ řekl Jarno Habicht, zástupce WHO na Ukrajině. Takových případů podle něj navíc stále přibývá.

Iryna Franková měla v Kyjevě vlastní psychologickou praxi přes deset let, teď pracuje na katedře klinické psychologie na Svobodné univerzitě v Amsterdamu.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy tato expertka na traumatický stres popisuje, s jakými duševními poruchami se momentálně Ukrajinci vyrovnávají a co zemi v tomto ohledu čeká, až jednou válka skončí.

To následně souvisí s vyšší mírou úzkosti a stresu. Stále více lidí si také stěžuje na ztrátu energie a zájmu obecně. Ukrajinci si nedokážou věci užít a projevit zájem, což následně vede ke zhoršující se náladě.

Zjistili jsme také, že velká část lidí se cítí osamělá, a to přesto, že nejsou izolovaní. Vysvětluji si to tak, že kvůli tolika emocím, které lidé prožívají, s nimi nechtějí obtěžovat své blízké, protože si myslí, že oni sami toho mají naloženo dost. Je totiž opravdu těžké tento typ zkušeností sdílet s někým, kdo například sám není v bezpečí nebo nikdy podobným situacím nečelil. Proto pak lidé na svoje problémy zůstávají sami a to není dobrá vyrovnávací strategie.