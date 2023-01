Zprávy z bojiště: Ukrajinci vyhráli vleklou bitvu, na které Rusům záleželo

Proč se to děje právě teď, to necháme k diskusi povolanějším. Protože míra podpory od spojenců je klíčovým faktorem pro další vývoj konfliktu, tyto události jsou pro Kyjev rozhodně vítězstvím. Na frontě se projeví nejdříve za několik měsíců, ale výhled na další dodávky západní pomoci nepochybně bude ovlivňovat strategii obou stran.

O obec se bojovalo několik měsíců. Od října šlo o „území nikoho“, kde po útoku následoval protiútok za dělostřelecké palby z obou stran (alespoň do té míry, do jaké to zásobování municí dovolovalo). V listopadu se tu ukrajinské síly na nějakou dobu usadily, ale postavení neudržely a obě strany pokračovaly v bojích o vesničku až do ledna.