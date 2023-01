Němci pod tlakem. Před klíčovou schůzkou do nich tepe Zelenskyj i Poláci

„Není to jen otázka svolení (s vývozem tanků, pozn. red.). Zásadní otázkou je i ta, zda Němci konečně poskytnou část svého dělostřelectva, a především těžké a moderní tanky. To je nejdůležitější otázka,“ řekl dál polský premiér Morawiecki.

Čtrnáct tanků z Polska podle něj situaci výrazně nezmění, oproti 250 starším tankům, které Varšava dodala Kyjevu už loni. „Kdyby ale Francie a obzvlášť Německo a některé země darovaly 20 až 30 tanků, mohlo by to znamenat pro Ukrajinu změnu,“ dodal Morawiecki.

Vývoz Leopardů se má ale v pátek řešit na zasedání mezinárodní kontaktní skupiny pro Ukrajinu na americké letecké základně v německém Ramsteinu, od které se toho, co se pomoci Kyjevu týče, hodně očekává. Už ve čtvrtek do Německa dorazil americký ministr obrany Lloyd Austin, který jednal s čerstvě jmenovaným německým ministrem Borisem Pistoriusem.

Kaczyński řekl, že by měli Němci poslat Patrioty přímo na Ukrajinu, a že i pokud by byl jejich systém v Polsku, „nedávaly by dosavadní německé postoje důvod se domnívat, že by Němci na ruské rakety stříleli“. Kaczyński tím údajně zaskočil prezidenta Dudu.