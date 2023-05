Spor českých autorek: Knižní hit Les v domě jako vykradené životní trauma?

Výtvarnice upozorňuje dále na to, že stejně jako v jejím příběhu je i v románu spisovatelky Mornštajnové mladá a často nepřítomná matka, zlý pár prarodičů, motiv lesa a také shodná osoba sexuálního predátora.

Alena Morštajnová - jedna z nejprodávanějších českých spisovatelek - popírá, že by její román vycházel z životního příběhu komiksové autorky Toy Box. Odmítla to na sociálních sítích a později také pro server Aktuálně.cz . A postavilo se za ni i nakladatelství Host, které román vydalo.

Podle kulturního novináře Zbořila se kauza kolem Lesa v domě postupně přesunula do morální roviny - přičemž spisovatelka i nakladatelství by takovým vývojem neměly být příliš překvapeny. „Přeci jen je to text o sexuálním zneužívání. Dalo se čekat, že se k tomu oběti sexuálního zneužívání budou chtít nějak vyjádřit, posoudit, jestli je román Aleny Mornštajnové věrohodný, jestli dobře mluví o zkušenostech těch obětí atd.,“ uvádí.