Osmdesátník Biden obhajuje. Expertka vysvětluje, proč věk není nutně problém

Americký prezident Joe Biden v úterý ohlásil záměr příští rok znovu kandidovat na prezidenta. Bidenovi je osmdesát let a už v době svého zvolení v roce 2020 byl nejstarším politikem, který se ve Spojených státech ujal funkce hlavy státu. Už tehdy se objevovaly pochybnosti ohledně schopnosti plnohodnotně vykonávat funkci. Jsou namístě?

Kdy by měl být ten „správný“ věk na odchod z veřejného života?

Je fér nejdůležitějšímu muži planety věk předhazovat, nebo je to na hranici či za hranicí ageismu, tedy věkové diskriminace?

Prezident Joe Biden chce další čtyři roky zůstat v čele Spojených států. Ve svých osmdesáti letech je přitom nejstarší úřadující americkou hlavou státu v dějinách. A v době, kdy by druhý mandát opouštěl, by mu bylo 86 let. Nejen americká média si tak začala klást otázku, kdy a jestli je člověk někdy na podobné pozice příliš starý.