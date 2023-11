„Další si to rozmyslí.“ Kauza zpochybňuje ochranu whistleblowerů

Ministr Blažek pak také zdůraznil, že on ani náměstek Stanislav se Benýškovi nemají za co mstít. Úředník prý totiž ve svém podnětu nahlásil – jak Valášek parafrázuje – „prehistorickou věc“, která se měla odehrávat v době ministra Roberta Pelikána (ANO). Reportér ale zdůrazňuje, že Benýškovo oznámení se více než minulosti týká toho, co by se mohlo dít dál.