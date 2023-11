Aféra u Blažka: Šéf odboru podal protikorupční oznámení na jeho náměstka

Je to vůbec první známý případ, kdy v Česku vysoce postavený úředník využil nový zákon o ochraně oznamovatelů .

Shodou okolností se tato nebývalá situace odehrává na Ministerstvu spravedlnosti, které protikorupční normu předložilo až pod hrozbou pokut od EU a zodpovídá za to, že nahlášené případy korupce budou důkladně prověřeny.

Jak Seznam Zprávy nyní zpětně zjistily, ministerští úředníci tehdy vznesli silná podezření, že část zkoušek, které pořádal insolvenční odbor pod Stanislavovým vedením, byla „cinklá“. Složení zkoušek je přitom pro zájemce vstupenkou do mimořádně lukrativního povolání, kde se rozhoduje o miliardách ze zkrachovalých firem.

Ministr Pavel Blažek (ODS) přesto svého spolustraníka a sponzora ODS Antonína Stanislava po volbách přivedl zpět na ministerstvo, a to na ještě vyšší pozici – udělal z něj svého politického náměstka.

Ale nejen to. V posledním čtvrtroce ministr Blažek přeskládal Ministerstvo spravedlnosti tak, že se kontroloři insolvenčních správců stali podřízenými právě náměstka Stanislava. A to bez zdůvodnění a přes protesty expertů ministerstva, že nová struktura úřadu nedává smysl.

Tato personální rošáda měla jediný viditelný efekt – Stanislav začal tlačit na Benýška, aby rezignoval. Seznam Zprávy to ověřily u tří na sobě nezávislých vysoce postavených zdrojů z ministerstva. Stanislav měl při jednáních zdůrazňovat, že rezignace je na dobrovolném rozhodnutí Benýška.

Právě Benýšek se přitom před lety podílel na rozkrytí zmanipulovaných zkoušek z éry Stanislava. Následně také nastavil opatření, díky kterým by případné manipulace zkoušek nebyly jednoduché ani pro vysoce postavené zaměstnance ministerstva.

„V roce 2016 jsem jako přímý podřízený Antonína Stanislava, který byl tehdy pověřený řízením odboru insolvenčního, informoval vedení Ministerstva spravedlnosti o tom, že mám důvodné podezření, že u zkoušek insolvenčních správců dochází k porušování zákona,“ napsal do protikorupčního oznámení Jan Benýšek.

Reportéři se pokoušeli včera odpoledne získat i vyjádření náměstka Stanislava. Přišli za ním přímo do budovy Ministerstva spravedlnosti a dvě hodiny na něho čekali. Ač byl náměstek ve své kanceláři, čas vyjádřit se nenašel.

Reportéři také mají k dispozici ministerské listiny, které zachycují vyšetřování manipulací v původní éře Stanislava. Sám náměstek reportérům napsal, že neví o tom, že by k manipulacím s testy docházelo.

Dobový výslech dnešního náměstka: Stanislav vzorová řešení posílal e-mailem dalším pracovníkům ministerstva. Odkud unikla do rukou zkoušených, se kontrolorům dokázat nepodařilo.

„Nebudu to komentovat,“ řekl Seznam Zprávám Pelikán. „Bez komentáře,“ uvedl Richter, který vyšetřování manipulací vedl.

Veřejně Antonín Stanislav uváděl, že se k odchodu z postu ředitele insolvenčního odboru rozhodl sám. Z osobních důvodů. „Zkrátka jsem agendu nezvládal tak efektivně, jak jsem chtěl, a to i přesto, že jsem trávil v práci i více jak 14 hodin denně, víkendů nevyjímaje,“ psal po svém odchodu z ministerstva bývalý vysoce postavený úředník s tím, že se ho blíže neupřesněné profesní skupiny snaží jinými informacemi zdiskreditovat.

Antonín Stanislav se stal nadřízeným Jana Benýška letos 1. září. Podepsal to ministr Pavel Blažek. Listina, kterou mají reportéři k dispozici, obsahuje jen strohé zdůvodnění, že se Benýškův odbor přeřazuje pod Stanislava „na základě požadavků nejvyššího vedení ministerstva“.

Na připomínky, kde se mohli proti chystané změně ohradit, dostali ředitel insolvenčního odboru Benýšek a jeho podřízení, od ministerstva 14 dnů uprostřed prázdnin. A to zčásti v době, kdy Jan Benýšek odjel na dlouho naplánovanou dovolenou.

Jan Benýšek přežil jako vedoucí insolvenčního odboru v krátkém sledu za sebou podle svých slov čtyři audity, u části z nich je prokazatelné, že je nařídil Antonín Stanislav. A to i v době, kdy ještě neměl insolvenční odbor pod svou pravomocí.

„Jim jde o dobro věci. Jak se nadává na úředníky, že jsou líní a nic nedělají, tak to přesně není pan Benýšek. Dělá věci proaktivně, dělá věci navíc, které by dělat nemusel. Je přesně vidět, že mu jde o dobrou věc, oblast někam posunout,“ uvedl Radek Hábl, expert na dluhovou problematiku a insolvence.

Informace o přeskládání odboru ho zaskočila. „Bojím se, aby se to nevrátilo do let, kdy ministerstvo ovládaly různé zájmové skupiny a zákony se tvořily na míru nekalých praktik,“ dodal Hábl.