Hollywood volá SOS. „Pokud nevrátí diváky do kin nový Avatar, tak už nic“

Do kin dorazilo pokračování ve své době přelomového filmu Avatar. Vyhlášený tvůrce hollywoodských blockbusterů James Cameron ho připravoval déle než dekádu a utratil za něj stovky milionů dolarů. Není to v době, kdy se lidé během pandemie odnaučili chodit do kina, krajně rizikový podnik?

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Proč se druhému Avataru nejspíš podaří do kin přilákat nadstandardní počty lidí?

Je Hollywood po pandemii finančně v kondici?

A dokážou kina přežít vedle streamovacích služeb ve stejné podobě jako doposud?

Po třinácti letech dorazilo do kin pokračování opusu Jamese Camerona. Avatar: The Way of Water vypráví příběh o planetě Pandora, jejích obyvatelích a pozemšťanech, kteří se snaží si planetu podmanit.

„Řemeslně je to brilantní tečka za letošním rokem. Ale nedá se říct, že by v tomhle ohledu Avatar kopal vyšší ligu než třeba letošní Jurský svět nebo snímky od studia Marvel,“ říká filmový publicista a zakladatel webu Moviezone.cz Václav Rybář.

Režisér Cameron na snímku pracoval třináct let a utratil za něj podle odhadů na 300 milionů dolarů. Distributoři tak doufají, že se zopakuje úspěch prvního dílu a snímek přiláká do kinosálů rekordní počty diváků. Ty se totiž před více než dvěma lety vyprázdnily kvůli pandemii a jejich provozovatelé se ještě nevrátili na původní výdělky.

„Do kin přišlo mnohem méně filmů – letos, ale samozřejmě hlavně loni a předloni. Jsou to zhruba dvě třetiny. A jakmile kinaři nemají co promítat, tak lidé nechodí. A těch pár velkých filmů jako Top Gun, na které přišlo skutečně obrovské množství lidí, to nespasí,“ vysvětluje publicista.

Kina nahradilo domácí pohodlí

Výpadek v příjmech pocítil i Hollywood. Studia kvůli tomu musela hledat nový obchodní model. Například urychlila nástup vlastních streamovacích služeb, aby pokles v příjmech vynahradila.

„Nejodvážnější majitelé kin už teď přiznávají, že se pravděpodobně nikdy nevrátíme k blahobytu před pandemií, protože spousta diváků si zvykla na to svoje domácí pohodlí, které jim služby nabízí,“ popisuje Rybář.

Foto: archiv Václava Rybáře Filmový publicista Václav Rybář

Stříbrné plátno tak podle něj bude nejspíš v dalších letech vyhrazeno blockbusterům, jako je právě Avatar. Zbytek produkce bude muset najít „útočiště“ na už zmíněných streamovacích službách.

Na kinařích a filmových studiích pak podle Rybáře bude, aby našli funkční model, ve kterém budou moct obě služby koexistovat. „My diváci budeme rozhodovat o tom, jak to nakonec dopadne,“ říká.

A druhý Avatar? Ten nejspíš neotočí „kormidlo“ filmové produkce, jak se to dočasně povedlo prvnímu dílu, ale v lidech by znovu mohl probudit chuť vrátit se do vypolstrovaných sedaček multiplexů i menších kin. „Pokud to nedokáže druhý Avatar, už se to asi nepovede nikomu dalšímu,“ myslí si Rybář.

V podcastu 5:59 se také dozvíte, jaké místo Avatar zaujímá v kontextu tvorby Jamese Camerona nebo jestli má šanci uspět na letošních Oscarech. Poslechněte si v audiu na začátku článku.

