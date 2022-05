Musíme se připravit, že něco ze strany Ruska přijde, varuje finský novinář

Finsko a Švédsko oficiálně požádaly o členství v Severoatlantické alianci. Co to vypovídá o Putinovi jako stratégovi? A jaký je pohled na aktuální vývoj přímo z Finska, které má s Ruskem dlouhou společnou hranici a v minulosti se svým mocným sousedem svedlo ozbrojený konflikt, který do jisté míry vztahy obou zemí dál určuje?

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Ještě v lednu roku 2022 bylo pro vstup do NATO jen 28 procent Finů. Po ruské invazi na Ukrajinu je to přes 70 procent. A pro je také většina finského parlamentu.

„Finsko mělo už dřív k Severoatlantické alianci poměrně blízko, takže někteří lidé mluví o tom, že připojení k NATO bude jen ‚plug-in‘, že nemusíme přijímat žádné velké změny, prostě se připojíme k systému a hned to začne fungovat,” říká o členství v Severoatlantické alianci finský komentátor Jussi Niemelainen.

Vztahy Finska a Ruska byly v posledních letech úzké a měly praktický význam, oba státy mají více než 1 300 kilometrů společné hranice. Ze souseda se ale stala existenční hrozba. „Putinův režim byl zprvu takové měkké autoritářství, z něhož se vyvinula plnokrevná autokracie, která má už teď blízko k totální diktatuře.“

Finský parlament podpořil přihlášku své země do Severoatlantické aliance. Pro bylo 188 ze 199 poslanců. A to i přes výhružky, které Finsku v minulosti adresovali ruští představitelé. Podle nich se Finové musí – stejně jako sousední Švédové – připravit na vážné důsledky, které by jim vstup do NATO přinesl.

Ruský prezident Vladimir Putin jejich vyjádření mírnil. V pondělí řekl, že by vstup těchto dvou zemí do vojenského bloku nevnímal jako bezprostřední hrozbu.

„Každopádně jsme na to připraveni a neřekl bych, že by tu byla cítit nějaká panika, to vůbec ne. Lidé si možná jen uvědomují, že než bude naše žádost o vstup do NATO vyřízena, může tu být určité období ne úplně příjemného čekání,“ říká o aktuální situaci ve Finsku komentátor deníku Helsingin Sanomat a bývalý dlouholetý zpravodaj v Moskvě a Pobaltí Jussi Niemelainen.

Ve Finsku je – na rozdíl od České republiky – stále povinná základní vojenská služba. I to podle komentátora Niemelainena může mít vliv na to, že Finové zatím nepanikaří a věří své vojenské síle.

„A taky víme, že ruská armáda má momentálně napilno na Ukrajině, takže tam museli převelet i část svých vojsk od našich hranic. Něco přijde, nevěřím tomu, že ten současný klid vydrží, ruské vedení si ale uvědomuje, že s tím už moc nenadělá a pravděpodobně si už dřív museli připustit, že Finsko je součástí Západu a může se stát i součástí NATO,“ popisuje.

Foto: Seznam Zprávy Státy NATO v Evropě

‚Kroky Ruska nelze odhadovat‘

Hlavním důvodem, proč se Finsko rozhodlo o členství v NATO požádat, je podle finského novináře nepředvídatelnost budoucích ruských rozhodnutí.

„Kroky Ruska se zdají být šílené, ale ještě k tomu je v podstatě není možné odhadovat. A pokud to skončilo útokem na sousední zemi, skutečně nevíte dne ani hodiny. Pokud je váš soused schopný agresivně zaútočit a rozpoutat genocidní válku proti jedné zemi, všichni ostatní sousedi by se měli mít na pozoru,“ říká v podcastu 5:59 komentátor deníku Helsingin Sanomat Jussi Niemelainen.

Pokud se k NATO skutečně připojí Finsko i Švédsko, bude to nejen pro Alianci, ale i pro celou Evropu historický milník.

V pátečním podcastu 5:59 se také dozvíte, jakým vývojem vztahy mezi Finskem a Moskvou za poslední století prošly a zda je Vladimir Putin opravdu tak geniální stratég, jak se o něm roky tvrdilo. Poslechněte si v audiu v úvodu článku.

Tvůrci a zdroje Editor a koeditor: Pavel Vondra, Barbora Sochorová, Dominika Kubištová Sound design: David Kaiser Hudba: Martin Hůla Zdroje audioukázek: The Guardian, Yle News, NBC News, Televize Seznam, ČT24