Pražský hrad pohledem architektky: Za Zemana přibyla vrstva nevkusu

Plošné bezpečnostní kontroly na Pražském hradě jsou minulostí. Povinnost projít detekčním rámem, která byla zavedena v roce 2016, nahradily namátkové kontroly. Sídlo prezidenta se bude podle hlavy státu Petra Pavla více otevírat veřejnosti. Jak to teď, tedy po deseti letech s Milošem Zemanem, na Hradě vypadá?

Jak Hrad vnímají samotní jeho návštěvníci a co říkají na konec bezpečnostních kontrol.

Měl by se na místo hradního architekta vypsat konkurz, nebo má prezident právo vybrat si do funkce člověka dle své libosti?

Většina detekčních rámů sice zmizela z kontrolních stanovišť už v pondělí po obědě, následovat by ale podle expertky měly další změny, i když nejspíš v delším časovém horizontu.

„To, co za minulého prezidenta přibylo, je vrstva nevkusu, alespoň tak to vnímám,“ říká architektka, podle které jde i o detaily, jako je třeba nepromyšlené značení pro turisty nebo ošklivé budky obalené igelitem, ve kterých kontroly probíhaly a které zatím v prostoru kolem Hradu dál zůstávají. Stejně tak zatím nezmizí ani oceloví ježci na silnicích.

Jako příklad nevhodné práce s veřejným prostorem ukazuje také na tři kusy mobilního plotu. Zřejmě už delší dobu tu stojí na místě, kde z chodníku vypadlo několik dlažebních kostek. „Je drobnost to vyřešit a díru zaplnit, ale předchozí správa Hradu to vyřešila plotem,“ popisuje Anna Beata Háblová.

Podle Háblové by Pražskému hradu slušelo více umění. „Mně by nevadilo, kdyby se tady měnily výstavy uměleckých soch nebo nějakých přístupů, kdyby to kladlo nějaké otázky,“ rozhlíží se architektka po Jižních zahradách Pražského hradu. „To propojení s kulturou, s uměním je podle mě cesta, jak Hrad otevřít ještě víc, jak ho nechat reprezentovat ještě jinou, hlubší rovinu,“ popisuje.