Dost, už stačilo, říkají Zemanovi poradci. Jaké k tomu mohou mít důvody?

„Určitě by dávalo větší smysl zůstat a bylo by to férovější a pravdivější. Těžko věřit, že si po devíti letech všimli, jaký je Miloš Zeman, za jaké zájmy – to znamená v minulosti za ruské a čínské – tady bojuje, jaké má názory na různá témata,“ popisuje politický komentátor Seznam Zpráv a autor podcastu Vlevo dole Václav Dolejší.