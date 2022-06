Jako horký brambor: ukrajinští uprchlíci a pomoc českého státu

„Pro domácnosti nemá vláda žádnou alternativu, trochu to připomíná pohádku, kdy stát vrazil veslo solidárním domácnostem a ty teď veslují a ubytovávají, dokud to jejich veslo někdo nepřevezme, ale stát se k ničemu takovému nechystá,“ říká.

Redaktorka Seznam Zpráv a koeditorka podcastu 5:59 Dominika Kubištová ale upozorňuje, že do jisté míry může jít i o politický krok, jenž má donutit vládu k akci a také pomoci Praze „vyjednat lepší podmínky“. „Zástupci neziskového sektoru to rozhodně hodnotí jako komunikaci, která se váže k těm nadcházejícím komunálním volbám,“ dodává.

Krizi v Praze je podle Hřiba nutné vyřešit přemístěním uprchlíků, a to třeba i za cenu toho, že pokud by nechtěli odejít a nemohli kvůli kapacitě v hlavním městě zapsat dítě do školy, stát by jim odebral sociální dávky.