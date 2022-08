Janek Kroupa: Nepamatuju, že by šéfa rozvědky vyšetřovala inspekce

Ředitel jedné ze tří zpravodajských služeb v Česku čelí vážným otázkám v souvislosti s kauzou Dozimetr. Nový šéf civilní rozvědky Petr Mlejnek se stýkal s obviněným podnikatelem Michalem Redlem. Proč to ministru vnitra Vítu Rakušanovi nevadí? Jak schůzky objasňuje Mlejnek? A jsou namístě obavy, že korupční síť dosáhla až do zpravodajských služeb?

Ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) nicméně historie muže, kterého do funkce jmenoval, nevadí. Schůzky podle něj byly „pracovní“ a nebyly stěžejní ani při udělování prověrky.

„Šéf špionů“ Petr Mlejnek se téměř deset let scházel se v současnosti obviněným Michalem Redlem. „Existují náznaky, že mohl vynášet a spolupracovat s touto velmi problematickou skupinou,“ říká investigativní reportér Seznam Zpráv Janek Kroupa.

Současný šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace Petr Mlejnek se podle informací Seznam Zpráv několik let stýkal s nesvéprávným podnikatelem Michalem Redlem, který je jedním z obviněných v korupční kauze Dozimetr. Policisté ho podezřívají, že skupinu vedl.

Proč se s Redlem scházel, není jasné. Nicméně podle investigativního reportéra Janka Kroupy je důležité položit si otázku, proč by se někdo s mužem jako je Redl chtěl sejít.

„Kauza Dozimetr je v podstatě příběhem ne jedné strany, ale určitého systému. A Michal Redl nám ukázal, jak to dělá. Do státní správy si jako první věc nainstaluje svého člověka. (…) A existuje reálné podezření, že Petr Mlejnek je právě tím člověkem, kterého si Redl mohl do státní správy nainstalovat,“ říká.