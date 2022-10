Vládce, který změnil Čínu. Si Ťin-pching na sjezdu strany odhodil rukavičky

Desítky let nestál podle expertů v čele Číny mocnější muž než Si Ťin-pching. Komunistická strana ho nyní na sjezdu potvrdila ve funkci generálního tajemníka na už třetí funkční období. To se nestalo od časů zakladatele komunistické Číny Mao Ce-tunga. Co to v kombinaci se změnami ve složení politbyra znamená?