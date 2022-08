Případ exministryně Dostálové selhal na odposleších

Nahrávky ale podle policie ukazovaly na to, že Dostálová penězi z Poslanecké sněmovny platila za auto pro svého manžela.

Politička však měla být přes svého náměstka zapletena i do kauzy agentury CzechTourism. „Podle policie to byla obyčejná ‚přikrádačka‘, kdy některé zakázky měly jít do spřízněných firem, které byly tajně napsané na manažera CzechTourismu,“ shrnuje případ reportér Seznam Zpráv Vojtěch Blažek.