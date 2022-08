„Kde jinde ty peníze vzít?“ Vláda směřuje k zavedení válečné daně

Česká vláda dokončuje plán, jak lidem pomoci s rostoucími cenami energií. Přesnou podobu tzv. úsporného tarifu by měl kabinet probrat tento týden. Zároveň se ale mluví také o zavedení speciální „válečné daně“ z mimořádně vysokých zisků některých firem. Dávají vládní záměry smysl? A co se stane, pokud se je nepodaří správně nastavit?

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Stále více domácností a firem v Česku čelí nebývale vysokým účtům za energie. Přitom v energetické krizi „jsme někde těsně po začátku“ a situace se bude zhoršovat, říká ekonomická novinářka Seznam Zpráv Zuzana Kubátová.

Vláda finalizuje úsporný tarif, pro řadu lidí to však spása nebude. I tak musí stát na tuto a další pomoc někde vzít nejméně desítky miliard korun. Snahou je také energiemi šetřit.

Chybí ale komunikační strategie, která by kroky vlády vysvětlila lidem. „Hrozí skutečně velké nebezpečí, že pokud dojde k porušení sociálního smíru, mohou se objevit požadavky, aby tady padly zásady a pravidla, kterými se (jako společnost) řídíme,“ varuje novinářka.

Po spekulacích a nejasnostech by mohlo být definitivně jasno. Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) už od jara mluví o sociálním tarifu, který uleví domácnostem s vysokými účty za energie. Později parlament přijal příslušný zákon. A tuto středu by kabinet konečně měl projednat konkrétní výši podpory.

„Úsporný tarif je jednou z forem pomoci. Ale stačit to nebude,“ říká šéfreportérka ekonomické redakce Seznam Zpráv Zuzana Kubátová. S odkazem na hlasy z kabinetu připomíná, že domácnosti by mohly dostat až 17,5 tisíce korun během této topné sezóny. Kdo ale má třeba plynový kotel v nezatepleném domě, pro toho to zřejmě bude málo.

Domácnostem v problémech by stát mohl pomoci i prostřednictvím příspěvku na bydlení. Vláda ale zřejmě nemá jasno v tom, jak silný by to měl být nástroj. „Je otázka, jestli to není impulz pro přehodnocení celého systému sociálních dávek,“ říká novinářka s tím, že může jen doufat, že kabinet na takovém úkolu pracuje. Nijak patrné to ale není.

„Velmi nesystémové, velmi nespravedlivé“

Každopádně kde vzít peníze, pokud stát chce lidem kompenzovat strmě rostoucí výdaje za energie? Nahlas se mluví o variantě „válečné daně“ ve vybraných oblastech ekonomiky.

„Velmi nesystémové, velmi nespravedlivé a velmi nestandardní opatření,“ konstatuje Kubátová. Vysvětluje, že mimořádná daň by se měla týkat neočekávaných zisků energetických společností, bank a také – podle zatím nepotvrzených informací – rafinerií. Tedy firem, které na vysokých cenách energií naopak silně vydělávají. Ve hře je přitom až 100 miliard korun.

Nespravedlnost spočívá podle novinářky v tom, že třeba v případě energetického obra ČEZ přijdou o svou dividendu minoritní akcionáři. Je ale otázka, jestli existují alternativy. „Stát v této situaci v podstatě nemá šanci tak rychle najít ty peníze jinde než tím, že někoho zdaní. A ať zdaní kohokoli, vždy to bude nesystémové. A vždy to vlastně bude nespravedlivé,“ myslí si reportérka.

Ekonomická novinářka Seznam Zpráv Zuzana Kubátová.

Při celkovém pohledu na vládní plány pak Kubátová připouští, že „v mimořádných situacích přicházejí na řadu mimořádné nesystémové kroky“. Lidé jim ale musí rozumět. Zdá se přitom, že neexistuje jasná komunikační strategie – a to vládu může přijít politicky draho.

„Jednání (kabinetu) není úplně důvěryhodné, není přesvědčivé. A pokud různí populističtí politici lidem něco slibují a pokud vláda není schopná tyto (jejich) sliby argumentačně rozbít a není schopná přesvědčit občany, že to, co ona chce, je smysluplné a že to vede k nějakému cíli a je to nevyhnutelné, tak ta politická cena bude obrovská.“

Může nezvládnutá komunikace vládních záměrů zatřást českou společností? Skutečně hrozí, že úředníci budou chodit kontrolovat teplotu v obývácích? A nezapomíná kabinet ve svých plánech na pomoc tuzemským firmám a živnostníkům? Podcast 5:59 si poslechněte v audiu v úvodu článku.

