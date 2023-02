Kroupa: Jednání s Katarem nebylo o plynové strategii, šlo o Mynářův byznys

Krátce před odchodem prezidenta Miloše Zemana z čela státu vycházejí najevo další souvislosti o fungování jeho hradního týmu. Kancléř Vratislav Mynář se podle zjištění Seznam Zpráv snažil využít svého postavení k tomu, aby profitoval z potenciálních katarských investic. Oficiálně ale bylo cílem jednání s Katarem vyztužit energetickou bezpečnost Česka. Co všechno se o Mynářově zapojení podařilo zjistit?

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Proč byla údajná snaha jednat s Katarem o plynu podle všeho jen zástěrkou pro byznysové zájmy kancléře Hradu Vratislava Mynáře a lidí z jeho okolí.

Jakým způsobem do příběhu vstupuje šéf fotbalové Slavie Praha Jaroslav Tvrdík.

Že z jednání o česko-katarské spolupráci zůstaly jen soukromé projekty podnikatelů.

Vedoucího prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře čekají poslední dva týdny ve funkci. Nově zvolený prezident Petr Pavel nastoupí na Hrad 9. března a spolu s ním přijde i nové osazenstvo dalších klíčových postů – včetně nové kancléřky Jany Vohralíkové.

Přesto je kolem dosluhujícího Mynáře poslední dobou rušno. Seznam Zprávy nedávno upozornily na nejasnosti kolem jeho „zápůjčky“ party stanu z hradního inventáře. A tento týden redakce popsala další sporné Mynářovo angažmá.

Ústředním momentem je návštěva katarského emíra Tamima bin Hamada Sáního, který do Prahy přicestoval loni na začátku října. Miloš Zeman ho poté na Hradě přijal s vojenskými poctami.

„Podle oficiální interpretace přijel řešit plynovou krizi v Česku. Podle všeho byl ale ve skutečnosti v pozadí (návštěvy) čistokrevný byznysový záměr,“ říká investigativní reportér Seznam Zpráv Janek Kroupa. Novinář o případu poprvé informoval v pondělí, nyní ho pro podcast 5:59 popisuje podrobněji.

Zásluhu na cestě katarského vládce Sáního do české metropole měli mít podle Kroupy lidé z hradního okruhu kolem Miloše Zemana. Byl to ostatně Vratislav Mynář, kdo byl vyfocen v březnu 2022 v letadle do Kataru spolu se svým dlouholetým obchodním partnerem Martinem Horákem.

Bez konzultace s Ministerstvem zahraničí prý tehdy jeli emíra pozvat, oficiálně se snahou umožnit jednání o dodávkách katarského plynu. A to v době, kdy po ruské invazi na Ukrajinu hledalo nejen Česko cestu ze závislosti na ruských energiích.

„Nápad (pozvat Sáního do ČR) nevzešel od prezidenta Zemana nebo od státního úředníka Vratislava Mynáře. Vzešel z byznysu,“ uvádí ale Kroupa s tím, že myšlenka vznikla konkrétně u podnikatelů Petra Závodského a už jmenovaného Martina Horáka. Tedy u mužů, kteří mají vztah k ambasádě Kataru v Německu.

Foto: twitter.com/PREZIDENTmluvci Vratislav Mynář (zcela vlevo) na oficiálním přivítání katarského emíra Sáního.

Přestože návštěva monarchy z Perského zálivu nesplnila veškerá očekávání, došlo alespoň k podpisu memoranda o budoucím uzavření smlouvy o ochraně investic. Podle Kroupy jde o důležitý okamžik, po kterém se začalo vyjednávat o tom, do čeho by mohli Katařané v Česku vložit peníze. V katarském investičním fondu na to podle Kroupy mohlo být připraveno několik miliard eur.

Odehrál se jen byznys

Poté se do příběhu dostává i šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík, kterého pojí s Mynářem přátelství i obchodní historie. Reportéru Kroupovi se podařilo zdokumentovat schůzku, kde se řešila možnost, že by Katar mohl investovat do projektu fotbalové akademie.

Tvrdík ale při setkání dává podnikatelům Závodskému a Horákovi najevo obavy, aby se Mynář nerozzlobil, že mu sahají na peníze, které by chtěl pro vlastní zájmy. Fotbal nicméně nebyl jedinou oblastí Mynářova zájmu směrem ke Kataru – podle Kroupy se nedávno kancléř začal zajímat také o možnost energetického projektu na Moravě.

Ačkoliv tedy za dojednáním návštěvy katarského emíra stála oficiálně snaha o posílení Česka na poli dodávek plynu, podle Kroupy se od počátku jednalo o byznysový projekt. „Ostatně z té strategické části se nic nestalo. Nemáme žádnou smlouvu s Katarem, plyn z Kataru neodebíráme. Skutečně se neodehrálo nic. To jediné, co se skutečně odehrálo, jsou byznysové projekty.“

Kancléř Mynář své angažmá pro Seznam Zprávy nevysvětlil, když nereagoval na telefonáty i zaslané SMS. Odpovědět na otázky redakce odmítl také Jaroslav Tvrdík.

V podcastu 5:59 se dozvíte i další podrobnosti o vztahu mezi kancléřem Mynářem a šéfem Slavie Praha Jaroslavem Tvrdíkem nebo o tom, co by mohl z transakcí vytěžit samotný Katar. Poslechněte si v přehrávači v přední části článku.

