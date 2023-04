Snižovat příjmy a zvyšovat výdaje? Takhle to dál nejde, varuje ekonom

Česko se dál rekordně zadlužuje. Bobtnající deficit – letos už schodek státního rozpočtu přesáhl 166 miliard – ale není jen nepříjemná statistika. Na neudržitelnost tohoto trendu upozorňují mnozí ekonomové a za potíž označili zadlužování i státní kontroloři. Jak naléhavý problém na Česko tlačí? A jaká opatření by politici měli zvážit?

Které daně by bylo vhodné zvýšit pro ozdravení veřejných financí.

A právě představením celého balíčku těchto změn by snaha kabinetu měla začít, myslí si ekonom Janský. Podle něj je zároveň důležité, aby se na úpravě důchodového systému podílely všechny části společnosti.

„Zvyšování důchodového věku, snižování valorizace (penzí), snižování nově přiznaných důchodů,“ jmenuje expert některé z oblastí, jejichž úpravy považuje za nutné. Proběhnout by přitom podle Janského měly najednou. „(Tyto změny) budou bolet. Ale bude to bolet všechny z nás podobným způsobem,“ zdůrazňuje.

Naopak na jedné z nejnižších úrovní v Unii leží česká daň z nemovitostí. Podle Janského by mohla být výrazně vyšší. Potenciál vidí také ve větší progresivitě daní z příjmů fyzických osob a poukazuje rovněž na relativně malé odvody, které se v Česku týkají živnostníků.

V neposlední řadě pak Janský připomíná prosinec 2020, kdy poslanci posvětili rozsáhlý daňový balíček a snížili příjmy státu o 100 miliard. To tehdy ale nedoprovázelo žádné omezení výdajů. Dnes tento výpadek tvoří v podstatě polovinu strukturálního deficitu.

Diskutovat o úpravách daní je samozřejmě možné. Jenže když se jednorázové snížení o 100 miliard nikde nenahradí, znamená to, že si „žijeme na dluh“, podotýká expert. „Půjčujeme si peníze, které už nyní začínáme splácet ve formě úroků – a budeme splácet i v budoucnosti,“ dodává.

Navíc se podle Janského zadlužujeme už ve chvíli, kdy demografické tlaky na důchodový a zdravotní systém ještě nejsou v Česku tak velké. „Podpořím, abychom se zadlužili, až se důchodový systém dostane do velkého nesouladu mezi příjmy a výdaji. Vrchol by měl nastat někdy kolem roku 2050. Jenže my se zadlužujeme už teď,“ vysvětluje.