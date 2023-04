Východní Evropa jako zaostalé místo? Tenhle pohled je pryč, říká britský novinář

Únik utajovaných informací z Pentagonu znovu ukázal, že ruská válka na Ukrajině má řadu bojišť. Vede se i v informačním prostoru nebo na poli diplomacie. Do hry čím dál tím více vstupuje Čína, kterou si vedle Moskvy snaží naklonit i západní lídři. Kdo a jak může promluvit do dalšího vývoje války? A jak pevně drží moc v rukou Vladimir Putin?

Jenže možnost, že se Čína stane prostředníkem k ukončení konfliktu, zřejmě není příliš velká. Podle Lucase chybí mimo jiné důvěra Ruska a Ukrajiny k čínskému prezidentovi. Ten navíc musí počítat s následky svých kroků. Peking by se například mohl pokusit zatlačit na Ukrajinu, aby s Putinem začala vyjednávat, jinak že poskytne Moskvě čínské zbraně. Podle britského autora to ale prezident Si nechce udělat, protože by takový scénář sjednotil Západ proti Číně.

Opačnou variantou je čínský nátlak na Kreml tím, že mu pohrozí ukončením své podpory. Ale ani to čínský vládce „nechce doopravdy udělat“, uvádí novinář, podle něhož jsou tak šance na diplomatické zprostředkování jen malé. „Vidíme tu spíše diplomatické tanečky Evropanů, kteří přesně nevědí, jaký přístup zvolit. Doufají, že pomocí jednání s Čínou se nějak vyhrabou z kaše, do které ze svého pohledu zabředli,“ podotýká.

„Použití jaderných zbraní je mimořádně nevýhodné. Absolutně by to rozzuřilo Čínu, Putin by ztratil jakoukoliv diplomatickou důvěryhodnost, kterou má v zemích globálního Jihu. A navíc by to tak jako tak nebylo příliš účinné z vojenského hlediska,“ dodává Lucas.