Uniklé dokumenty představují pro USA vážné bezpečnostní riziko, míní Pentagon

Únik utajovaných amerických vojenských dokumentů představuje pro národní bezpečnost Spojených států závažné riziko. Podle agentury AFP to dnes uvedl mluvčí Pentagonu John Kirby. Materiály týkající se zejména Ukrajiny, které od minulého týdne kolují na sociálních sítích, se podle amerického ministerstva obrany zdají být z velké části autentické.

Podle analytiků listu The New York Times uniklé dokumenty ukázaly, že Spojené státy mají velmi podrobný vhled do ruských válečných plánů, a vyplývá z nich, že USA byly schopné předávat Ukrajině informace o načasování ruských útoků a někdy také konkrétní údaje o plánovaných cílech.