„Není to černobílé.“ Kdo a proč v Česku věří konspiracím a dezinformacím

Najde se ale také řada těch, kteří v názoru na platnost dezinformací a konspirací váhají. Sem patří skupina „Něco na tom je“ se 13 procenty. „Jsou to lidé, kteří jsou znejistělí. U něčeho si řeknou: ‚Tohle zní opravdu jako blbost. Ale úplně bych to nevyloučil, vlastně by na tom mohlo něco být,‘“ popisuje antropoložka.

Co ovlivňuje, jestli člověk podlehne, nebo naopak odolá dezinformacím a konspiracím? Roli hraje vzdělání, socioekonomická situace nebo využívané zdroje informací. Ale také spiritualita – podle Heřmanové totiž lidé, kteří „mají tendenci sami sebe považovat za více spirituální“, častěji spadají do skupiny, která věří konspiračním narativům.

„Nějaké procento dezinformací a nějaké procento lidí, kteří inklinují k nějakým alternativním vysvětlením, tu vždycky bude. Není to o tom, že bychom tady měli polovinu populace úplně zmatenou a neschopnou se orientovat, to se zkrátka neukazuje. Tím největším problémem je důvěra a to, co nám to indikuje – ten rozpad důvěry v instituce a v to, že stát nějak funguje a že komunikuje s občany,“ dodává expertka.